台中旅展開幕 高雄物產邀農家體驗

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台中春季旅展展場中，高雄縣特別推出物產展，邀民眾品嘗。(林欣儀攝)

「2017台中春季國際旅遊 大展」今天盛大開幕，現場除規劃國際旅遊區、寶島休閒旅遊區、台中市旅遊產業區、伴手禮特區、飯店渡假村區、戶外用品區、觀光推廣等七大展區，全台許多縣市也熱烈響應。

展場中也特別規劃高雄物產展，包括知名的南瓜、小番茄等，邀民眾現場品嘗，另有高雄農家體驗套裝方案。

(中時)