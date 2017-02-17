郭泓志與教士簽小聯盟約 重返美職

我要評比

台灣左投郭泓志今天確定與美國職業棒球大聯盟（MLB）聖地牙哥教士隊簽下小聯盟合約，重返美職，繼續挑戰大聯盟。

郭泓志西元2000年進到美職體系，2005首度在MLB出賽，2013年與中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊簽約，2014年起在中職一軍出賽兩季，2016年未再出賽，約滿後統一未續約。

1月上旬郭泓志前往美國亞歷桑納的費雪訓練中心自主訓練，並在1月底開始牛棚練投，隨後教士隊多次前往觀察，非常滿意郭泓志的調整狀況，決定提供小聯盟合約，給予郭泓志再度向MLB叩關機會。

郭泓志預計20日向球隊報到，提前為3月1日開始的小聯盟春訓準備。1060217

(中央社)