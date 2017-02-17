婦聯會喊冤 葉俊榮：財務透明是基本要求
內政部長葉俊榮今天表示，他們知道婦聯會在做什麼，台灣在發展過程當中，有各種不同的人民團體，婦聯會在歷史背景下扮演一定的角色，但內政部的重點在於財務必須公開透明。
內政部追查婦聯會的財產帳目，婦聯會主委辜嚴倬雲16日接受媒體專訪時為婦聯會喊冤，並表示她和先生、前海基會董事長辜振甫為國家社會做的事情，總統蔡英文都知道。對此，葉俊榮今天在立法院受訪時也說，「對，我們也都知道在做什麼」。
葉俊榮指出，台灣在發展過程當中，有各種不同的人民團體，婦聯會是在一個歷史背景下，扮演一定的角色，而財務的公開透明是一個最基本的要求，而他們現在的重點也在這個地方。
葉俊榮也說，台灣的人民團體，有各種不同貢獻，是台灣重要資產，包括婦聯會在內。只是人民團體有得到不管是政府補助捐款，或是人民的捐款，基本要求就是公開透明，希望得到社會的監督，這是對人民團體的基本態度。1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。