婦聯會喊冤 葉俊榮：財務透明是基本要求

內政部長葉俊榮今天表示，他們知道婦聯會在做什麼，台灣在發展過程當中，有各種不同的人民團體，婦聯會在歷史背景下扮演一定的角色，但內政部的重點在於財務必須公開透明。

內政部追查婦聯會的財產帳目，婦聯會主委辜嚴倬雲16日接受媒體專訪時為婦聯會喊冤，並表示她和先生、前海基會董事長辜振甫為國家社會做的事情，總統蔡英文都知道。對此，葉俊榮今天在立法院受訪時也說，「對，我們也都知道在做什麼」。

葉俊榮指出，台灣在發展過程當中，有各種不同的人民團體，婦聯會是在一個歷史背景下，扮演一定的角色，而財務的公開透明是一個最基本的要求，而他們現在的重點也在這個地方。

葉俊榮也說，台灣的人民團體，有各種不同貢獻，是台灣重要資產，包括婦聯會在內。只是人民團體有得到不管是政府補助捐款，或是人民的捐款，基本要求就是公開透明，希望得到社會的監督，這是對人民團體的基本態度。1060217

(中央社)