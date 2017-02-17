福斯主播諾爾特傳為國務院發言人人選

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美國總統川普就職以來，國務院至今未舉行例行簡報，美國媒體報導，福斯新聞網主播諾爾特是可能的國務院發言人人選。

網路媒體Politico引述消息來源報導，福斯新聞網（Fox News）晨間新聞主播諾爾特（Heather Nauert）可能是國務院發言人人選，不過這項人事案尚未獲國務卿提勒森（Rex Tillerson）批准。

報導說，諾爾特上週前往白宮，就可能的職務安排與川普（Donald Trump）會晤。

負責外交重任的美國國務院自川普上任，政治任命的發言人柯比（John Kirby）離任後，對外發言工作由副發言人唐納（Mark Toner）回應，但國務院少見地至今未舉行例行簡報。

川普團隊對不認同新任總統外交政策的國務院官員不假辭色，除了要求政治任命的外派外交官1月20日前離任外，也同意多位公務員體系出身，依慣例請辭資深官員的辭呈，這在美國政權移交上極為罕見。

川普的外交思維迥異於美國長期外交政策概念，提勒森就任僅兩週，習於依指引與規定行事的國務院傳統外交官，恐難捉摸川普團隊的意向。

諾爾特於1996年加入以右派觀眾為主的福斯新聞網，目前擔任晨間節目Fox & Friends的主播。1060217

(中央社)