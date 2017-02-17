宜蘭員警疑似吸毒 檢方偵辦

宜蘭縣警察局羅東分局1名已婚楊姓巡佐今年初遭疑似外遇對象檢舉吸毒，警方今天說，已主動採集楊員的尿液與毛髮送驗，並報請檢方偵辦，以昭公信。

羅東分局說，這名楊姓巡佐在今年元月有勤務與生活不正常情況後，分局即展開內部行政調查，之後又有人分別向分局與警政署提供相關影帶，檢舉楊員有疑似吸毒情形；雖楊員辯稱是遭人陷害，對毒品宣稱不知情，但分局認為楊員涉案可能性大，已預防性調離現職，並主動採集楊員的尿液與毛髮送驗，全案由檢方指揮偵辦。

警方表示，楊員平時雖有「好人好事」表現，但在稽查毒品方面很少。若事後檢方偵審結果事證明確，將依公務人員考績法、警察人員人事條例懲處，並追究相關人員考監行政責任。1060217

(中央社)