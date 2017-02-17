汽車落海駕駛失蹤 警消搜救中

警消人員將落海汽車吊掛上岸。（譚宇哲翻攝）

警消人員將落海汽車吊掛上岸。（譚宇哲翻攝）

警消人員持續在海裡搜救。（譚宇哲翻攝）

今天上午8時許，新北市三芝區後厝漁港民眾發現疑似有人車落海，警消獲報後到場發現漁港內海面有冒油情形，經潛水員下水查看赫見海底下有一部自小客，但未發現駕駛，警消人員目前已將車輛吊起，經查車主為家住新莊的56歲梁姓男子，警方正積極聯絡車主及其家屬，並配合消防局及海巡人員搜尋。

(中時)