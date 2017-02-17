浩子暫離演藝圈 霸氣帶女環遊世界「今年都免上課」

浩子終於等到女兒問他要不要上課，他霸氣宣布今年都不用！（圖／本報系資料照片）

浩角翔起的「浩子」先前就已宣布暫離演藝圈一年，讓不少粉絲都相當不捨。不過他其實是希望能抽出更多時間休息與陪伴家人，他昨就在網上透露與女兒的對話，女兒問及「今天要上課嗎？」沒想到浩子直接答覆「今年都不用！」全因先前他就曾許願要帶家人環遊世界一年。

浩子去年宣布將離開演藝圈一年時，不少人都擔心浩角翔起會面臨解散，但浩子強調絕對不會解散，他更公開一張親筆信，坦言希望多陪家人、趁兒子上學前帶他們環遊世界看看。

只是浩子自從宣布這項計畫時，就期待子女開口問他「要上課嗎？」沒想到昨天女兒終於開口問「把拔，我今天要上課嗎？」讓浩子興奮的要女兒再問一次，他更霸氣的說「妳……今年都不用上課！」更幽默笑稱「原諒我驕傲的小宇宙一直翻騰！」而浩子這樣的故事分享，更讓一票網友羨慕不已，讚他是宇宙最棒老爸！

(中時電子報)