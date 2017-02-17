高院判高公局還遠通電收7420萬催費郵資

高速公路建置電子收費系統ETC後，負責營運的遠通電收公司向欠繳通行費的用路人催收通行費，須先以平信通知當事人限期補繳，遠通電收認為不該由該公司負擔郵資，一審提告催討積欠的郵費5583萬多元獲勝訴後，二審再追加催討前年9月至去年2月的郵資1837萬多元，案經台高等法院審理後，判決高公局須如數給付。

遠通電收一審催討的郵費是2014年1月16日至2015年8月底積欠5583萬5686元，二審追加的則是2015年9月至2016年2月的1837萬3668元，合計高公局得付7420萬9354元。本案可上訴。

提告的遠東電收指出，2007年8月22日與交通部台灣區國道高速公路局簽訂「高速公路電子收費系統（ETC）建置及營運契約」，約定用路人欠繳高速公路通行費時，僅須以掛號信通知用路人繳納欠繳的通行費，後來遠通電收受高公局委任，要求先以平信通知用路人限期繳納，可免繳追繳作業費。

遠通電收提告表示，高公局原本同意負擔郵簡印製費用及郵資，後來卻拒付，因此提告要求高公局給付2014年1月至2015年8月，積欠的1年7個多月郵費5583萬5686元。高公局則說，因立法院通過對高速公路欠通行費的用路人，不得收取任何帳務處理費的決議；決議具有法律性質，雙方都應遵守，故可以拒絕給付郵費。

一審認為，立法院是國家最高立法機關，依憲法上職權通過的決議，具有憲法上的拘束力，但本案2014年立法院通過的決議內容，是法定外的決議，不是憲法明定的立法權的一環，對行政部門來說屬建議性質，沒有法律上拘束效果，判決高公局得如數給付。

高公局不服上訴二審，遠通電收則追加求償前年9月至去年2月郵資。高院審理後，判遠通勝訴，除駁回高公局上訴，還判高公局得再給付1837萬多元。

(中時)