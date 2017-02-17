施振榮遭告發不實重大訊息 北檢不起訴
宏碁員工3年前爆發內線交易案，其中一名員工不滿宏碁發布的重大訊息稱自己涉案，控告時任董事長施振榮散布不實重訊。北檢認為重訊內容無不實，今天對施振榮做出不起訴處分。
這起內線交易案發生在民國103年；檢調懷疑宏碁有高階經理人涉嫌在102年得知公司第三季虧損達新台幣131.2億元，趁前宏碁董事長王振堂對外宣布請辭董事長及執行長職位重大訊息發布前，出脫手上持股，避損金額達數百萬元，涉違反證券交易法。
檢調人員當時搜索宏碁總部在內等多處據點，約談多人到案；當時施振榮正在會議室開會，得知檢調上門，還出面與檢察官打聲照會表示，將盡全力配合，再由宏碁法務長陪同下展開搜索。
宏碁也在搜索當晚，在台灣證券交易所公開資訊觀測站發布即時重大訊息，有兩名員工疑涉內線交易行為，宏碁已提供相關文件及資料配合調查程序，也期盼盡速釐清真相。
其中一名陳姓員工不滿遭指為涉案人員，認為宏碁散布不實重訊，憤而對施振榮提告。
檢察官調查，當時檢調人員確實有搜索汪姓、陳姓兩名員工辦公室，宏碁是依當時現場情況發布重訊，無散布不實重訊，將施振榮不起訴。1060217
(中央社)
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