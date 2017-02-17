產業道路傳惡臭 驚見數百隻死雞

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國內禽流感升溫，新竹縣湖口鄉卻傳出路旁發現大量遭棄置死雞，估計約有400餘隻，家畜疾病防治所已採樣化驗是否有禽流感病毒，警方也展開調查。

警方表示，有民眾在新竹縣湖口鄉羊喜窩段產業道路旁坡崁下看見死雞堆積通報縣府環保局，現場約有十數個寫有「養雞飼料袋」的袋子裝有死雞並夾雜垃圾，粗估數量達400多隻，已散發出濃濃惡臭，且已長蛆，初步研判已丟棄3至4天。

由於正值國內禽流感增溫，相關單位不敢大意，隨即由家畜疾病防治所前往現場了解，並採集死雞檢體進行檢驗，待報告出爐後才能得知是否有禽流感病毒。

現場進行封鎖和消毒等防疫措施，環保局及農業處也加強對轄內家禽業者宣導，做好防疫措施；警方說，該路段在山區內，平常人車稀少，竟遭不肖人士惡意傾倒死雞，將擴大調閱監視器錄影畫面，積極偵辦。1060217

(中央社)