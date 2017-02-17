李來希臉書上感嘆 蒼天有眼應識我

年金改革立法將展開，但相關團體疑似出現內鬥情況，讓全國公務員協會理事長李來希在臉書上感嘆寫到「蒼天有眼應識我」。

李來希說，這兩天他回頭檢視自己最近的所作所為，全國公務人員協會逐漸建立社會的信任度，捐款沒有一分一毫進入私人口袋，組織日趨健全。

他表示，從來沒有對內部工作夥伴公開說過一句重話，勇於外戰，怯於內鬥，對內總是以和為貴，對外把年金改革運動作為志業。只因一筆鉅額指名捐款，為求徵信，他立刻po網公告週知，及時入帳，卻招來眼紅惡言相向，出乎意外死纏爛打，到處造謠。

李來希說，也有朋友問過他為什麼不反擊，但他能說些什麼？撕破臉讓人笑話？李來希表示，個人事小，大敵當前，他們還有好多事要做，他們還有好多敵人要處理，浪費心力內鬥，不如儲備精力準備外戰。

他指出，他從考試院銓敘部參加年金方案座談會回來後，更深切體認合力外戰的重要。

李來希也感嘆，「當我身心俱疲的帶領全國37個公務人員協會理事長，合力爭取我們的基本權利的時候，他們在做什麼？還在po文造謠內鬥嗎？真是無言」。1060217

(中央社)