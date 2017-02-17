陸72歲老翁變性 妻支持：只要他好
中國大陸北京一名72歲的老翁日前在妻子的支持與陪伴下前往廣東惠州接受變性手術。他表示，一生的願望就是成為真正的女人。妻子則表示，只希望他好，早已接受「他」變成「她」。
綜合人民網、南方都市報、東江時報公眾號等陸媒報導，辛玥（化名）今年已經72歲了，今年1月他在北京接受手術切除睪丸，並在2月前往廣東，昨天開始接受變性手術。
他說，只喜歡音樂、縫紉等文靜活動，童年的夢想就是做一個女人，從來不告訴人家自己是男孩，也避免和其他男孩子一起上廁所，以此表達對成為女孩的嚮往。
辛玥表示，在當時封閉壓抑的社會環境下，要是別人知道這個想法，就不得了了，所以一直埋藏在心裡。後來在家人規勸下，他和妻子冷蕊（化名）相親認識結婚。
他年輕時也曾向妻子講述自己夢想，妻子當時再三相勸，講述手術風險和世俗觀念，還帶他去看了很多心理醫生。而當時經濟條件不好，科學也沒那麼發達，資訊封閉，知道做變性人不容易，他也就繼續壓抑自己。
直到退休後，辛玥開始服用雌性激素，妻子與女兒察覺後也逐漸理解。
冷蕊說，丈夫的父母、弟弟都過世了，哥哥也多年沒聯繫，「就剩我了，如果我都不支持他，那他就太可憐了」，只希望他開心就好，早已接受「他」變成「她」。
而遠在國外的女兒知道老爸的願望後，也表示理解支持，更直說「那我回家就有兩個媽媽啦！」1060217
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。