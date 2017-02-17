陸72歲老翁變性 妻支持：只要他好

中國大陸北京一名72歲的老翁日前在妻子的支持與陪伴下前往廣東惠州接受變性手術。他表示，一生的願望就是成為真正的女人。妻子則表示，只希望他好，早已接受「他」變成「她」。

綜合人民網、南方都市報、東江時報公眾號等陸媒報導，辛玥（化名）今年已經72歲了，今年1月他在北京接受手術切除睪丸，並在2月前往廣東，昨天開始接受變性手術。

他說，只喜歡音樂、縫紉等文靜活動，童年的夢想就是做一個女人，從來不告訴人家自己是男孩，也避免和其他男孩子一起上廁所，以此表達對成為女孩的嚮往。

辛玥表示，在當時封閉壓抑的社會環境下，要是別人知道這個想法，就不得了了，所以一直埋藏在心裡。後來在家人規勸下，他和妻子冷蕊（化名）相親認識結婚。

他年輕時也曾向妻子講述自己夢想，妻子當時再三相勸，講述手術風險和世俗觀念，還帶他去看了很多心理醫生。而當時經濟條件不好，科學也沒那麼發達，資訊封閉，知道做變性人不容易，他也就繼續壓抑自己。

直到退休後，辛玥開始服用雌性激素，妻子與女兒察覺後也逐漸理解。

冷蕊說，丈夫的父母、弟弟都過世了，哥哥也多年沒聯繫，「就剩我了，如果我都不支持他，那他就太可憐了」，只希望他開心就好，早已接受「他」變成「她」。

而遠在國外的女兒知道老爸的願望後，也表示理解支持，更直說「那我回家就有兩個媽媽啦！」1060217

(中央社)