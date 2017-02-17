柯建銘：幹事長若協調不成 擬24日投票

立法院民進黨團會議今天協商幹事長人選，確立兩名參選人立委劉櫂豪、葉宜津同意不論當選與否先進入司法及法制委員會，推動年金改革，黨團總召柯建銘說，協調不成擬24日投票。

立法院第9屆第3會期今天開議，民進黨團總召柯建銘在黨團會議後受訪表示，黨團幹事長人選原則上希望協調產生，若協調不成，24日投票決定，在3月1日委員會開會前產生。

柯建銘說，各委員會登記盡量尊重立委，但如交通、衛環、經濟等熱門委員會都會補滿10人，這會期將推動年金改革，司法及法制委員會也會多派一些人，超額部分就抽籤。

他並說，總統府副秘書長劉建忻今天陪同考試委員被提名人陳慈陽拜會立法院長蘇嘉全、黨團，3月2日將開考試院會，2月24日立法院會必須行使考試院副院長被提名人李逸洋、考試委員被提名人陳慈陽的同意權，補齊考試院副院長與新考試委員，考試院副院長是未來主持考試院全院委員會審查銓敘部所送年金改革法案，這個同意權行使非常重要。

劉櫂豪、葉宜津兩人上個會期都在交通委員會，新會期因角逐黨團幹事長一職，兩人雙雙轉戰司法及法制委員會，與會者轉述，黨團會議中，立委陳其邁、段宜康等提議，參選黨團幹事長者，先進入司法及法制委員會，推動年金改革，具法學背景的劉櫂豪率先表示同意，後來葉宜津也同意，也就是不論有無當選，都要留在司委會。1060217

(中央社)