福德坑太陽能電廠 台北能源之丘啟用
台北市環保局今天宣布，位在福德坑環保復育園區的「台北能源之丘」正式啟用，是全國首座完工發電的掩埋場太陽能電廠，佔地約3公頃，估計年發電量最高達200萬度。
環保局上午在福德坑環保復育公園舉行啟用典禮，市長柯文哲、環保局長劉銘龍及大同公司總經理林郭文艷等人皆出席。
柯文哲致詞時表示，「非核家園」是一個理想，但不能只是喊口號，應該要落諸實現，畢竟需要能源，如何獲得安全、乾淨的綠能是努力目標。
他說，「台北能源之丘」去年9月動工，花3個月施工，12月中旬完成近8000片太陽能板設置，推動綠能應由公家率先做榜樣，北市府積極推動公有土地發展太陽能，也提供補助經費，鼓勵民間自行設置太陽光電設施。
劉銘龍表示，台北地狹人稠、寸土寸金，難有大面積設置太陽光電系統，福德坑環保復育園區前身是垃圾掩埋場，腹地廣大，部分區域日照充足，加上園區沼氣發電多年，具有完善售電系統，有利電力輸出。
「台北能源之丘」計畫佔地約3公頃，裝置容量約200萬瓦（MWp），估計年發電量最高達200萬度，每年可減少約1000公噸二氧化碳排放量，相當於3座大安森林公園的吸碳量。
環保局表示，「台北能源之丘」正式營運後，廠商每年將提供10%售電收入作為土地使用回饋金，預估市政府每年可有100萬元的額外收入。
環保局也著手推動第2期「台北能源之丘」，預定針對南港山豬窟掩埋場的山水綠生態公園設置太陽光電，會持續探討可行性評估，初步推估設置容量約100萬瓦(MWp)，年平均發電量為100萬度。1060217
(中央社)
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