韓星李棟旭拍公益廣告 暖男微笑似陽光

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南韓演藝經紀公司KINGKONG娛樂今天發布旗下演員李棟旭參加公益活動拍攝廣告花絮，暖男微笑似陽光。

南韓「亞洲經濟」報導，李棟旭參加由聯合國兒童基金會主辦的「#every child」公益活動，旨在關心弱勢兒童，讓他們能過健康、陽光的生活。

據報導，花絮照中，李棟旭身著深藍色毛衫登場，他在工作人員指導下，舉著各種道具。李棟旭在廣告拍攝過程中始終展露陽光微笑，溫暖人心。1060217

(中央社)