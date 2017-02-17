江宜樺談民主 香港應借鏡台灣經驗

前行政院長江宜樺在香港城市大學演講時表示，台灣70多年來民主發展與成就相當難得，也指出當前5大困境，香港人邁向民主治理過程中，應借鏡台灣民主經驗。

江宜樺昨天晚間在香港城市大學演講「台灣民主政治的成敗及其意義」，肯定台灣民主成就，並點出目前台灣民主面臨的5大困境，及台灣民主經驗對於中國大陸、香港，乃至於兩岸關係及區域和平意義。

5大困境包括國家認同及兩岸關係爭議、雙首長制運作困難、政府治理效能無法提升、良性政黨政治亟待建立及公民社會文化仍未成熟等。

江宜樺表示，自主性公民結社是民主政治重要基礎，台灣在這方面的成就斐然，但仍未培養出成熟的公民社會文化，某些群眾運動手段偏激，跨越法治分際，不足為取；部分政治立場鮮明的媒體報導視野偏狹，濫用言論自由抹黑造謠，製造仇恨，再加上網路世界虛假新聞及惡意攻擊，更是推波助瀾力量。

他進一步舉例說，演講海報貼出後，有台灣媒體刻意扭曲為是貶抑台灣民主的演講，毫無根據大加撻伐，可說是惡質媒體未審先判鮮明例子，也意外使演講未登場先轟動，現場很多聽眾，也自嘲或許要感謝這家媒體。

江宜樺表示，台灣70多年來民主發展與成就相當難得而珍貴，如果能突破目前困境、提升境界，可確保台灣安定繁榮憑藉，也是促成中國大陸民主化重要力量；如果台灣民主政治惡化，必影響社會和諧及經濟發展，讓中國大陸更輕視台灣、否定民主，對兩岸關係及區域和平極不利。

對中國大陸及香港民主發展，他說，近來中國大陸經濟發展迅速、綜合國力大幅提升，也出現生態環境惡化、思想言論緊縮及貪腐案件層出不窮問題，尤其在防止濫權、健全問責機制與保障人民權益方面，如果完全不思考政治民主化，「中國模式」是否能長治久安？

江宜樺表示，香港自回歸以來，爭取自由民主動力與日俱增，如何早日實現中華人民共和國香港特別行政區基本法規定的全面普選及確保言論出版自由，需香港各界持續努力。香港人在邁向民主治理過程中，應借鏡台灣民主經驗，避免財團勢力及民粹政治扭曲及認同問題引發的社會分裂。1060217

(中央社)