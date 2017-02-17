圖書館借閱冠軍 黃易小說蟬聯

教育部今天公布104年閱讀習慣調查結果，其中黃易的武俠小說「日月當空」，總借閱次數達5665次，蟬聯國人借閱榜首。

國家圖書館彙整全國各公共圖書館借閱資料，105年全國進入圖書館為7630萬人次，比去年增加了293萬人次。借書達2001萬人次，比去年增加122萬人次。

國圖分析，台灣民眾最愛閱讀的圖書，以奇幻冒險、武俠、懸疑推理「三分天下」。借閱榜前三名依序是黃易的武俠小說「日月當空」、黃易的「龍戰在野」及莫仁的奇幻小說「噩盡島」。

在武俠小說部分，黃易、金庸、鄭丰、古龍4人的作品歷久不衰。語言文學類，九把刀的「獵命師傳奇」最受歡迎，但日本推理小說家東野圭吾、日本圖文作家高木直子，以及台灣醫師作家侯文詠的作品，也都榜上有名。

國圖指出的另一個趨勢是，中國大陸作品越來越受歡迎，尤其是從網路竄紅再發實體書的如「藏地密碼」、「明朝那些事兒」、「從零開始」、「淘寶筆記」等，借閱量都高居不下。

日本哲學家岸見一郎等人撰寫的「被討厭的勇氣」，是哲學類的借閱第一名，在台灣擁有一定的知名度。1060217

(中央社)