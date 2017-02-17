重返美國職棒 郭泓志：計畫之外
未獲中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊續約的台灣左投郭泓志赴美自主訓練後，受美國職業棒球大聯盟（MLB）聖地牙哥教士隊青睞，簽下小聯盟合約，郭泓志說，「計畫之外」。
離開美職體系，加盟中職3年的郭泓志約滿後未獲續約，1月上旬前往美國亞歷桑納的費雪訓練中心自主訓練，1月底開始牛棚練投。
教士隊多次前往觀察，非常滿意郭泓志調整狀況，決定提供小聯盟合約，給予郭泓志再向MLB叩關機會。
郭泓志表示，原先赴美只是單純希望先調整好狀況，再思考合約問題，受美職球隊關注真的是在計畫之外。
他說，「對於這突如其來的一切，我只有感謝，現在就是繼續拚，我想在美國試試看我可以走多遠」。1060217
(中央社)
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