林全：交通部主管不周 向國人表示歉意
行政院長林全今天專案報告遊覽車翻覆事故時表示，痛定思痛，對過去所有交通部主管有不周延的地方，「向國人表示誠摯地歉意」，並保證政府會在最快時間內落實相關改善方案。
由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團13日傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落國道5號邊坡，造成33死。
林全上午在立法院施政報告後，隨即專案報告國道5號遊覽車事故檢討及改進。
林全表示，希望記取教訓、痛定思痛，確實保障旅遊業及遊覽車客運業從業人員勞動權益，及大眾公共安全，避免憾事再發生。
林全提出4項未來改進作為，包括提升車輛軟硬、體設備、加強大客車車身結構強度安全檢測基準及攔查抽檢機制、加速淘汰不肖業者及高風險旅遊產品、加強勞動檢查，避免駕駛超時工作等。
他說，交通部將全面盤查低價、長時間、早出晚歸及易肇事路段的旅行社產品，充分揭露高風險產品資訊；全面檢視1日遊產品，要求這類行程應遵循法規，也呼籲消費者慎選。
林全表示，遊覽車駕駛常因旅程規劃、排班間隔及路途遙遠等因素導致疲勞駕駛，進而危及乘客生命及公眾安全，近2年勞動部已實施檢查2471次，未來將繼續加強檢查。1060217
(中央社)
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