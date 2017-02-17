北韓索金正男遺體 大馬：需家屬DNA樣本

我要評比

馬來西亞雪蘭莪州警長今天告訴法新社，儘管北韓要求歸還領導人金正恩同父異母兄長金正男的遺體，但在家屬提供DNA樣本前，馬來西亞不會移交遺體。

雪蘭莪州警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）說：「目前沒有家屬或近親前來認領遺體。我們需要家屬DNA樣本與死者進行比對。」

他又說：「北韓已經提出領屍要求，但在我們交出遺體前，我們必須驗證遺體身分。」

馬來西亞副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）昨天證實，13日在吉隆坡機場遇害的男子是金正男，是北韓領導人金正恩形同陌路的兄長，

阿末扎希也說，馬來西亞願意協助達成平壤提出歸還遺體的要求。

南韓媒體報導，45歲的金正男當時據信是在馬來西亞，持有化名為金處（Kim Chol）的護照。（譯者：中央社張曉雯）1060217

(中央社)