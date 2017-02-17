內科夾層違建 柯文哲：非就地合法
台北市長柯文哲今天表示，內湖科學園區違建夾層不是就地合法，更不是放任不管，是「該拆就拆，輔導到合法為止」，且如果業者4月1日前聯繫台北市政府，可通融到7月1日。
媒體報導，內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建林立，台北市政府要求今年7月1日到期後強拆，北市府首度放寬容積未用完的內科夾層違建戶以繳納容積代金方式，補辦建照和使用執照，台北市副市長林欽榮粗估有120戶、約8成違建戶可就地合法。
柯文哲上午出席「台北能源之丘啟動」記者會受訪說，不是直接合法，而是要申請到合法。過去放任不管，才會造成如今局面，且當時還有留下公文，提及簽10年後再處理，這是不負責任態度。
他說，「該拆就拆，輔導到合法為止」，如果最後無法輔導就拆；業者4月1日前不處理，7月1日就開拆，但如果進入市府要求程序，可通融到7月1日後，且有一定執行標準，會要求北市府建築管理工程處輔導。1060217
(中央社)
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