歐、日深度遊 金龍旅遊國際旅遊大展推特惠
金龍旅遊在「2017台中春季國際旅遊大展」推出奧捷德及日本等深度旅遊特惠行程，奧捷德以市價8折左右的優惠價、而日本足利紫藤花則是限定行程，是喜歡文化、美食及攝影漫遊的遊客及新婚蜜月旅行的好選擇。
主打歐洲行程的金龍旅行社在「2017台中春季國際旅遊大展」推出多項獨家好康行程，包括「神奇奧捷德10天」單人3萬9999元起（不含稅、險及小費）、「神奇奧捷10天」清明連假團單人4萬3999元起（不含稅、險及小費），都祭出市價8折上下的優惠價，名額有限，售完為止。此外，推出市場唯一獨家的日本靜岡5日GO及足利紫藤花賞花團。
金龍旅行社指出，奧、捷及德國等行程除了景點跟團走外，還安排布拉格、莎姿堡及慕尼黑等古城的2至3個下午的自由活動行程，因投宿市區飯店，所以可悠閒地逛遊、探訪老城區體驗歐洲老城之美，同時，10天行程中安排品嚐7大當地風味餐，讓喜歡美食遊客不虛此行。
金龍旅行社說，金龍與日本靜岡觀光協會合作，推出市場上唯一的「靜岡5日GO」行程，曾獲「發現心日本獎」，由當地觀光旅遊達人帶路作單一城市的深度旅遊，包括大井川鐵道及小丸子主題館等。
(中時)
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