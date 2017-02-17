布夏玩嗨了 答應男大生2度約會

布夏與20歲男大生葛雷爾克(John Goehrke)約會。(取自IG)

布夏與20歲男大生葛雷爾克約會玩嗨了。(取自Instagram)

被評為全球第4性感的加拿大網球「精靈」布夏(Eugenie Bouchard)，16日與超級盃打賭勝出的20歲男大生葛雷爾克(John Goehrke)約會，看NBA籃網對公鹿比賽，布夏接受TMZ.com雜誌訪問還表示，願意和葛雷爾克再約第2次，讓這位男大生受寵若驚。

願賭服輸的布夏決定實踐諾言，與葛雷爾克約看NBA球賽，布夏透露她其實並未查看對方的推特(Twitter)檔案，「他的檔案照片還是老虎伍茲(Tiger Woods)，當時我還心想，我的天，他不會是那種瘋狂球迷吧。我完全不知道他的長相，但我們卻相處地很愉快。」

22歲布夏與20歲葛雷爾克，相約看NBA比賽。布夏小露性感，露出香肩和小蠻腰。(美聯社資料照)

22歲布夏與20歲葛雷爾克，相約看NBA比賽。布夏小露性感，露出香肩和小蠻腰。(美聯社資料照)

布夏認為，即便整場NBA賽轉播鏡頭都不時掃到兩人身上，但葛雷爾克處之泰然令她很滿意，「這不是一般的約會，但他非常放鬆，能遇見他很酷。」布夏賽後也在Instagram分享一段小影片，詢問葛雷爾克這次約會如何，葛雷爾克回答，「這是我人生中最棒的一次約會。」

TMZ.com雜誌還替球迷詢問，是否會有第2次約會，布夏回地乾脆，「當然。」葛雷爾克則不可置信，「我不知道她是不是認真的，但我希望是真的。」

(中時電子報)