趕在禁宰禁運實施前 鳳山家禽市場宰殺爆量
農委會宣布全國家禽禁宰禁運7天，鳳山家禽市場昨天晚上12點前湧入搶著運土雞來宰殺的車輛，市場人員連夜趕工，今天凌晨4點左右，完成宰殺2萬多隻，約是平時2倍。鳳山家禽市場預估，今日宰殺量僅足以供給至明天，加上業者平時囤積的冷凍土雞，恐怕也撐不過3天，供貨一定會出現缺口。
鳳山家禽市場主任呂雨財表示，依農委會規定，17日凌晨0時起禁運、中午12時起禁宰，因此昨晚7、8點開始，陸續有業者載來土雞，搶在禁運禁宰時限前宰殺，市場員工連夜趕工，至今晨4點左右才處理完畢。
他指出，平時鳳山家禽市場交易量約2萬多隻，今天交易量暴增至將近4萬隻、宰殺2萬多隻，不過這些量僅夠供應到明天，業者平時雖也有冷凍庫存，但估計數量也不會超過3天供貨量。
高市動保處配合防疫政策，今天上午在屠宰場加強消毒，農業局畜產科也排定稽查行程，拉高稽查頻率，全面杜絕私宰行為。
(中時)
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