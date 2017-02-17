全國首座掩埋場變太陽能發電廠今啟用

我要評比

台北能源之丘是全國第一座完工發電的掩埋場太陽能電廠，每年可發電200萬度電。（張立勳攝）

全國首座掩埋場變身太陽能發電廠的「台北能源之丘」17日正式啟用，台北市長柯文哲出席揭幕典禮時表示，非核家園是理想，但不能只喊口號，必須要有安全、乾淨的能源替代，台北能源之丘就是公私合作推動綠色能源的榜樣，不僅能發電，還增加休閒、娛樂與環保教育功能。

環保局劉銘龍局長指出，台北市地狹人稠、寸土寸金，難有大面積土地設置太陽光電系統，福德坑環保復育園區前身是垃圾掩埋場，腹地廣大，部分區域日照充足，加上園區沼氣發電多年，具有完善售電系統，有利電力輸出。

他說，經委請專業顧問機構評估，部分土地可發展太陽能光電，因此推動「台北能源之丘」計畫，佔地3公頃裝置容量約2百萬瓦（MWp），估計年發電量最高達200萬度，每年可減少約1000公噸二氧化碳排放量，相當於3座大安森林公園的吸碳量。

得標廠商大同公司總經理林郭文豔表示，每年將提供10％售電收入作為土地使用回饋金，預計市府每年可有100萬元進帳，台北能源之丘從1月10日開始發電到現在，累積發電量已超過15萬度，相當於減少大約8萬公斤二氧化碳排放量，換算下來，大約是1萬棵樹木一年的吸碳量。

環保局氣候科長呂雅雯補充說明，以台電平均1個家戶每月303度電估算，200萬度發電量可供550戶一年的用電使用，台北能源之丘第二期計畫目前正評估在南港山豬窟掩埋場施作，預計今年底公開招標。

(中時)