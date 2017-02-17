台南市學甲區農會選舉 南檢查獲現金賄選

台南地檢署檢肅黑金專組，16日再查獲台南市學甲區農會選舉有人涉嫌買票，檢察官陳擁文於日前接獲檢舉情資後，指揮法務部調查局台南市調查處及台南市政府警察局學甲分局組成專案小組，深入查證，查獲李姓農會代表候選人，涉嫌以每票2000元台幣價碼買票。

檢察官於16日，指揮法務部調查局台南市調查處、學甲分局等單位，持搜索票，至李姓農會代表候選人住處搜索，並傳喚農會會員10餘人到案說明，經隔離訊問後，有數名會員坦承有收到候選人交付之賄款，並繳回賄款現金1萬元，另李姓農會代表候選人亦坦承有以一票2千元之代價交付賄款予選民之情事。

全案經檢察官訊問後，諭令李姓農會代表候選人以3萬元交保候傳，其餘人均請回，本案並將進一步擴大偵辦，循線追查有無其他不法情事。

(中時)