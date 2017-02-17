NBA》西區明星隊氣氛弔詭 柯瑞：格林當開心果

柯瑞(左)認為自己勇士隊友柯林可當西區明星隊休息室內的開心果。(美聯社資料照)

將與韋斯布魯克成為西區明星隊友的柯瑞，面對自己與杜蘭特、卓雷蒙格林、克雷湯普生等勇士隊友，都跟韋少有些「恩怨」，尤其是杜蘭特，要如何化解尷尬？柯瑞相信最有可能扮演休息室內開心果的人，還是格林！

「說真的，這只可能是格林，他肯定會來插話，故意說一些笑話，做些吵雜的事情，讓整個休息室充滿他的聲音，」柯瑞17日表示，「我想我們都很成熟，懂得去享受成為明星球員，去共處一間休息室，也去慶祝每個人的成就。」

柯瑞強調，明顯彼此之間會有恩怨，也會較勁，但到頭來，大家都會努力把自己水準提升到另一層次，繼續作為一個整體提升大家對NBA的興趣，「我無法代表杜蘭特或韋斯布魯克說什麼，但成為明星球員很特別，你必須尊重這點。」

只是柯瑞或許太過樂觀了點，因為格林是很會搞笑，卻也口無遮攔的人，在休息室內不小心說錯話的機會也很高，只希望到時候特別是韋斯布魯克與杜蘭特，不會因為格林的玩笑話，弄到當場翻臉就好。

(中時電子報)