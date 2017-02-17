王心凌半天學會滑雪 五體投地拚了

藝人王心凌（圖）日前在日本北海道度假，首次挑戰滑雪，一開始為避免被纜車撞到頭，敏捷「五體投地」趴在雪地，用「跟你拚了」的氣勢，花半天學會滑雪。（天晴音樂提供）中央社記者王靖怡傳真 106年2月17日

藝人王心凌日前在日本北海道度假，首次挑戰滑雪，一開始為避免被纜車撞到頭，敏捷「五體投地」趴在雪地，用「跟你拚了」的氣勢，花半天學會滑雪。

王心凌與藝人「JR」紀言愷、阿喜與顏永烈日前出席所屬的天晴音樂有限公司春酒，原在北海道度假的王心凌，專程提前返台喝春酒同樂。

談起北海道二世谷滑雪初體驗，王心凌笑認行前相當緊張，特別找擅長中文的滑雪教練臨場指導，但一團6、7人一起上課，教練分身乏術，大部分時間都是自己摸索。

王心凌表示，一開始為避免被纜車撞擊到頭，立刻敏捷使出「五體投地」趴在雪地，用一股輸人不輸陣、「跟你拚了」的氣勢，牙一咬就衝出去，反倒忽然間就學會了。

她說，長年練舞，運動神經算發達，還是全身痠痛伴隨小腿抽筋，花半天學會滑雪，直呼對滑雪初體驗相當滿意，並不斷鼓吹大家快去玩。

JR接連趕拍兩部電影，笑稱剃一次平頭可連用兩片很值得；將投入新戲拍攝的阿喜頂著新髮色出席，被虧「都不像阿喜了」；主持節目「食尚玩家」及「就要醬玩」的顏永烈接連出國拍外景，冬天變得愈來愈黑，顏永烈當場討教美白祕方。1060217

(中央社)