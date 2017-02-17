少主被捕 三星股價開跌深於大盤
三星集團少主李在鎔被捕，重擊這家全球最大智慧手機及記憶體晶片製造商。集團旗艦子公司三星電子、三星物產股價開盤分別下跌1.2%、3.2%，較韓股大盤0.45%的跌幅為深。
路透社報導，徹夜在首爾拘留中心（Seoul Detention Centre）等候法官裁定的三星集團（Samsung Group）48歲少主李在鎔（Jay Y. Lee）今天凌晨被捕。他遭控涉及撼動南韓權力核心的貪腐醜聞。
拘留中心官員指出，李在鎔被羈押在有1台電視機和1張書桌的單人舍房。
李在鎔疑涉及使國會去年12月彈劾總統朴槿惠的關說醜聞。若憲法法庭維持決議，將使她成為南韓首位被迫下台的民選總統。
三星集團旗下三星電子公司（Samsung Electronics Co.）、三星物產公司（Samsung C&T Corp）股價開盤分別下跌1.2%、3.2%。相形之下，韓股大盤開跌0.45%。三星物產是集團實際上的控股公司。
檢方可羈押李在鎔最多10天並予以起訴，也可尋求延押。若李在鎔遭起訴，法院將必須在3個月內作出判決。（譯者：中央社何宏儒）1060217
(中央社)
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