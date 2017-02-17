北市18日補上班日 實施調撥車道
配合政府行政機關與各級學校2月18日補行上班、上課，及2月27日、28日228連續假期交通需求，北市交通管制工程處指出，將於2月18日實施全市18處路段調撥車道，並於2月27日、28日取消。
交工處說，原配合上下學時段，99處於學校周邊道路實施行人專用時相的號誌路口、66處三色運作號誌路口，將配合調整2月18日實施，另於2月27日、28日取消。
此外，假日開放停車與學校家長接送區路段，於2月18日比照上班、上學日實施，於2月27日、28日比照假日實施。
交工處呼籲，行人及駕駛人於行經路口時，確實遵循號誌管制燈號行止，行人行經路口時請快速通過，以維交通安全。
(中時)
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