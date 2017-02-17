新竹縣大量雞屍遭棄置 相關單位消毒
新竹縣湖口鄉與新埔鎮交界處，16日傳出有人棄置大量雞屍，相關單位前往會勘，估計雞屍已遭棄置2、3日，昨天至今消毒，並報警盼能找到丟棄者。而雞屍也由縣府農業處送往淡水家畜試驗所檢驗，結果預計2日後出爐，方知是否因感染禽流感疫情致死。
新竹縣農業處今天清查境內飼養蛋雞、白肉雞繁殖場，環保局等相關單位也連日消毒棄置處，相關單位並向警方報案求助，盼能查出棄置者，若確認為因疫情感染致死者，會依「動物傳染病防治條例」偵辦，若丟棄死雞，則依違反「廢棄物清理法」開罰。
遭棄置位置在湖口鄉羊喜窩段，地段為湖口鄉與新埔鎮交界，平常少人走訪。農業處指出，16日上午約11點許，有人陳情至環保局，因而發現大量遭棄雞屍，由於近日禽流感肆虐全台，將追查來源。
新竹縣湖口鄉羊喜窩段的電線桿下，昨天上午有民眾發現一堆遭人丟棄的死雞，新竹環保局接獲報案後，通知新竹縣家畜疾病防治所，初步了解約有4百多隻死雞，已採集檢體送驗中，今天上午將與警方、環保局等單位會勘查看，並進行消毒。
(中時)
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