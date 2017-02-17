曝第二胎想生女兒 老公這樣回讓ELLA吼「王八蛋」

ELLA放上臉部扭曲的照片顯示憤怒心情。(圖/ELLA臉書)

Ella和老公賴斯翔結婚5年，孩子「勁寶」也將在今年問世，這讓Ella全面停工專心待產，未料昨天睡前跟老公聊天的一席話，居然讓她瞬間暴怒，大吼老公是「王八蛋」。

Ella預計4月升格當媽。（圖／本報系資料照）

Ella睡前習慣和老公談天，她表示看完勁寶超音波照片，直呼跟老公小時後長的相當神似，便嬌羞跟老公預約要生第二胎，而且還是要生個長的很像的女兒，未料老公竟回「那不就會很像男的」，這讓Ella瞬間大動肝火，不僅大罵老公「王八蛋」，還指名道姓要他下胎自己生，對此粉絲直呼夫妻間的對話好可愛，根本就是在放閃。

(中時電子報)