國際旅展 徐耀昌推銷苗栗觀光旅遊農特產
台中春季國際旅遊大展17日登場，苗栗縣長徐耀昌到場大力促銷苗栗觀光旅遊及農特產品，徐耀昌表示，縣府輔導10家休閒農場，推動有機無毒農特產，客家在地美食更具特色，歡迎民眾來體驗苗栗線的好山好水及健康美食。
台中春季國際旅遊大展今天起至20日在中市的中時國際會展中心盛大開展，徐耀昌一早就率領縣府團隊到場，他肯定舉辦單位推動觀光旅遊的用心，苗栗縣以30個攤位參展，展現豐沛的觀光旅遊資源及農特產品，歡迎民眾前往參觀。
徐耀昌說，苗栗縣府輔導10家特色休閒農場，大力提升推動休閒觀光旅遊，農特產品發展有機無毒，只要參加無毒有機行列都達農藥零檢出的標準，不但在地客家美食獨具特色，福菜、柑橘及百香果蔬果等都是美味健康農產品。
徐耀昌也大力推薦南庄咖啡及東方美人茶葉，都是健康高品質的農特產品，歡迎民眾到苗栗體驗好山好水及美味在地美食。
(中時)
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