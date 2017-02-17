南疆暴恐後官方武裝誓師 裝甲車上街

中國大陸新疆南部皮山縣14日發生暴恐事件後，新疆官方連忙於16日在和田舉行大規模的反恐維穩誓師大會。新疆官媒披露，官方安排裝甲車加入街頭巡邏行列，意在展現震懾力量。

新疆日報報導，這場以「揚威震懾武裝拉動」為主題的「和田地區反恐維穩誓師大會」，出席階級最高的的官員是中共新疆維吾爾自治區黨委副書記、政法委書記朱海侖。

報導提到，這場大會在和田市團結廣場舉行，有數千名公安幹警和武警官兵身著全副武裝參加，還有摩托車突擊隊及軍車助陣，甚至裝甲車也在赫然在列。

中共黨媒環球網也刊登裝甲車在這場誓師大會上陣的照片。

在出席的各級領導講話後，數千名與會官兵隨即登車出發，在和田市主要街道和重點部位展開武裝巡邏。

朱海侖在發表講話時說，暴恐分子近來「在高壓震懾下窮途末路、狗急跳牆」，「再一次暴露其窮凶極惡、喪心病狂、滅絕人性的醜惡嘴臉和反人類、反社會、反文明的凶殘本性」。

他又說，對暴恐分子要始終「追著打、壓著打、挖著打」，堅決「打乾淨、打徹底，斬草除根、不留後患」；一定能讓「一切敢與人民為敵的暴恐分子無機可乘、無路可逃、粉身碎骨」。1060217

(中央社)