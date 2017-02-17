越漁民向台塑訴訟求償 與警衝突
越南中部一群漁民14日在前往法院向台塑提交訴訟求償的途中，與當地警方發生衝突。越南當局昨天對此一騷亂事件提供官方訊息，表示將調查澄清違法違規行為並依法嚴懲。
越通社新聞網站引述義安省（Nghe An）當局報導，義安省瓊劉縣（Quynh Luu）雙玉教區（Song Ngoc）神父阮廷淑（Nguyen Dinh Thuc）14日帶領約500名民眾從雙玉教區出發前往河靜省奇英市（Ky Anh）法院提交對台塑的訴訟文件。
為避免交通壅塞，當地交警協助維持交通秩序，與相關民眾發生衝突。
當局表示，衝突已造成16名員警受傷，包括義安省公安廳副廳長在內，其中最嚴重的傷者要開刀，其餘傷者仍在醫院接受治療。警方當場逮捕了21人，但是當天入夜都把他們釋放。
義安省政府官員表示，警方正調查、澄清違法違規的相關行為，並依法嚴懲。
報導說，參加示威的民眾15日都已回家，當地安全秩序恢復正常。1060217
(中央社)
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