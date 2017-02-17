是有多愛看書 她一天借近20本

教育部今天頒發借閱楷模，今年34歲的林佳穎，去年一共借了7294本書，平均一天借近20本，是全國借閱量最多的。

林佳穎已經連續2年蟬聯借閱冠軍，目前正在準備國營事業考試的她，不只看參考書，而是廣泛地閱讀、無所不看。

林佳穎幽默地說，看書不能只看喜歡的書，否則「營養會不均衡」。她因為借書太多，已成為台北市立圖書館的VIP，一次可借20本。

林佳穎最喜歡的一本書是「世說新語」，尤其是裡頭曹植「七步成詩」的故事，每次看到骨肉相殘的新聞，「本是同根生，相煎何太急」的詩句都會浮現在她的腦海。

年僅9歲的李采靜也獲選借閱楷模，去年一共借了3732本書。她能看那麼多書的關鍵，就是家裡不太看電視。

教育部指出，31歲到50歲的青壯年是台灣公共圖書館的閱讀主力人口，其中女性的借閱量又超過男性，家庭主婦和退休人士最愛借書。

至於哪個縣市民眾最愛看書，答案是台北市（平均每人每年進圖書館6.37次）、新北市（4.29次）、基隆市（4.16次），全國平均則是3次左右。1060217

(中央社)