汽車沉港驚動警消 車主：11天前下車小便滑下去

警消人員將落海汽車吊掛上岸。（譚宇哲翻攝）

警消人員在港區內搜救近4個小時，最後才發現車主根本不在車上。（譚宇哲翻攝）

真是虛驚一場！新北市三芝區後厝漁港今天上午8時許有民眾發現一部黑色汽車，警消獲報到場唯恐駕駛受困車內，趕緊派潛水員下水查看，卻未發現駕駛，在附近海域搜救將近4個小時，直到中午12時許連繫上梁姓車主，才知道該車竟是梁男於2月6日晚間如廁時，因忘拉手剎車而滑落海裡，拖了11天未處理才被民眾發現，讓人虛驚一場。

家住新莊的56歲梁男向警方供稱，本月6日晚間7點左右他路過後厝漁港，因尿急而臨時將汽車停放在漁港邊下車如廁，卻忘了拉手煞車，如廁回來時愛車已滑落海裡，當下決定事後再來處理車輛吊起事宜，沒料到因拖延過久而驚動警消。

(中時)