發展土地公文化特色 桃園土地公文化館揭牌

桃園市土地公文化館福德宮17日舉行開光、安座等儀式。（甘嘉雯攝）

桃園市土地公文化館福德宮17日舉行開光、安座等儀式。（甘嘉雯攝）

桃園市土地公文化館福德宮開光、安座、揭牌及誦經科儀17日舉行，鄭市長表示，土地公文化館提供土地公民俗信仰館藏、市民展覽空間、藝術家創作據點等三大功能，可重現桃園歷史足跡及興盛的土地公文化信仰，市府會持續增加典藏及主題策展，讓每位市民朋友及國際遊客都能親睹桃園的風采與特色。

(中時)