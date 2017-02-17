許添財告馬英九誹謗 北檢不起訴

我要評比

前台南市長許添財7年前指中國國民黨地方制度法修法廣告內容栽贓污衊，控告時任國民黨主席馬英九、秘書長金溥聰涉加重誹謗罪。北檢認為這件事可受公評，今天將馬英九不起訴。

許添財當時說，否認贊成鄉鎮市長直接轉任區長、鄉鎮市民代表轉任有給職區政諮詢委員及月領新台幣4萬5000元，但國民黨廣告對他栽贓污衊，說他贊成區諮委是有給職，意圖毀損名譽及人格，使社會大眾降低對自己的評價。

金溥聰先前已獲不起訴確定，台灣台北地方法院檢察署認為這件事可受公評，今天對馬英九做出不起訴處分。1060217

(中央社)