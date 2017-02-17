邀黨主席參選人到立院 國民黨團認同

中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟今天對邀國民黨主席參選人到立法院發表政見說，為轉移目前選舉一直處在負面報導狀況，黨團成員認同要舉辦，細節還在規劃，希望越早越好。

選情加溫，人頭黨員爭議越演越烈，廖國棟日前曾表示，初步規畫在立法院開議後、選舉登記前，邀參選人到黨團會議發表政見，並接受國民黨籍立法委員提問。

第9屆立法院第3會期開議，國民黨團上午舉行黨團會議，國民黨團書記長王育敏說，黨團成員都很贊成這樣的方向，很多黨團成員希望選舉回到辯論政策立場主調。

她說，現在選舉有點失焦，都在討論人頭黨員，但黨員最關心應是這幾名參選人未來如何改造黨，如何讓黨與人民接上地氣，贏回民間聲望，獲得人民信任跟支持，這才最關鍵。1060217

(中央社)