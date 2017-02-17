浩子要女兒今年不上課 環遊世界啟程

雙人團體「浩角翔起」成員浩子今年暫別演藝圈，帶妻子和一雙兒女環遊世界，首站是日本。4歲女兒問「今天要上課嗎？」他霸氣回，「妳今年都不用上課」。

「浩角翔起」由藝人浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成。去年底浩子宣告將暫別演藝圈，要多花時間帶妻小環遊世界，但「浩角翔起」不解散。浩子坦言老婆聽到時很震驚，特別是擔心兩個孩子，怕還沒戒奶，帶奶粉怎麼走等，但相信時間愈來愈近，老婆會愈來愈開心。

「浩角翔起」官方社群網站臉書（facebook）昨晚貼出浩子捎回最新消息表示，浩子一直期待女兒問「那句話」，目前一家人在日本旅遊，浩子終於在計程車上聽到了。

女兒問，「爸爸，我今天要上課嗎？」浩子要女兒再問一次後，霸氣回「妳...今年都不用上課」，說完還直呼「驕傲的小宇宙一直翻騰」，終於聽到女兒問出期盼已久的問題，讓浩子好開心。

粉絲紛紛留言稱讚浩子「帥翻了」、「把拔好棒」，有人直呼「這句話是所有小孩的夢想」，「浩角翔起」臉書小編回覆留言說「能對著孩子說出這句話，也是大哥多年的夢想」。

浩子所屬經紀公司表示，從浩子提出請假1年後，就沒安排新工作，大概春節後浩子就完成已排定工作。僅知首站是日本也不知之後浩子要去哪旅遊，「他這一整年都會很隨興」。1060217

(中央社)