禽流感疫情延燒 前衛福部長這麼建議
H5N6禽流感疫情擴大，中國大陸甚至出現「禽傳人」情況，致死率近7成。前衛福部長、感染症專家林奏延今天說，國內有2支禽流感疫苗正在研發，籲政府介入讓疫苗儘快取得藥證。
林奏延今天受訪時表示，中國大陸禽流感近期邁入第5波流行，其中H7N9致死率3成、H5N6則高達7成，目前國內禽流感雖造成雞、鴨、鵝等損失，但一旦演變成「禽傳人」的最壞情況，人類健康恐面臨威脅，疫苗研發至關重大。
他說，國內目前有2支禽流感疫苗正在研發中，國衛院、民間藥廠各有1支，均已完成第2期臨床試驗，但因不知何時會用到，因此業者也不敢大舉投資，但若是禽流感病毒突變為禽傳人才開始加緊腳步研發，恐怕為時已晚。
林奏延呼籲，政府、6家臨床試驗中心都應介入提供協助，讓疫苗儘快進入第3期臨床試驗、取得藥證，以備不時之需，未來若H5N6或其他禽流感流行時，可用模擬疫苗的方式短時間內生產疫苗，也希望政府能以戰備疫苗模式來儲備。1060217
(中央社)
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