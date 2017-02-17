男子派出所外砸車 警方壓制逮捕

我要評比

宋姓男子今天凌晨到台北市警局大安分局和平東路派出所報案，指稱自己遭人毆打，隨即跑到派出所外，持球棒砸毀梁男駕駛車輛，警方上前壓制，雙方互相提告傷害、毀損。

一名宋姓男子今天凌晨3時30分駕駛小客車停在和平東路派出所外，並向警方供稱遭毆打，突然他看見梁男開車停在所外，跑回車上拿球棒砸梁男車輛，造成車輛玻璃毀壞。

警方擔心衝突擴大，以優勢警力制止，逮捕雙方人員，於梁男車上查獲電擊棒、束帶及刀械等違禁物品，並於同行乘客陳姓男子隨身包查獲毒品吸食器，雙方互相提告傷害、毀損。

警方表示，經了解因買賣車輛債務糾紛，而發生尾隨討債情事，訊後依法移送偵辦。1060217

(中央社)