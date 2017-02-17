查獲美製突擊步槍及土耳其制式短槍　火力驚人

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桃園市刑大查獲槍枝。（甘嘉雯攝）

美製突擊步槍上有黑蜘蛛標記。（甘嘉雯攝）

市刑大查獲美製突擊步槍及土耳其製Zoraki925型短槍、子彈215發。（甘嘉雯攝）

市刑大逮捕2名嫌犯擁槍自重。（甘嘉雯攝）

桃園市警局刑大與大園分局等單位共同偵破槍砲案件，潘姓嫌犯涉嫌持有1長1短槍械，分別為美製突擊步槍及土耳其製Zoraki925型短槍、子彈215發，當面交付給另名張嫌後離去，經警方跟監後，16日攔查，因而起獲上批槍彈。

初步訊問，潘嫌坦承交付該批槍彈給張嫌寄藏，潘嫌因涉嫌槍砲案涉嫌重大，經報請檢察官核發拘票當場拘提。

(中時)