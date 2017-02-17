桃園市國中小學聯合運動會 活力滿點

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運動員代表持聖火進場。（甘嘉雯攝）

各學校的啦啦隊演出，充滿活力。（甘嘉雯攝）

聯合運動會開幕演出相當精彩。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（中）期許選手能有更好表現。（甘嘉雯攝）

2017年桃園市中小學校聯合運動會17日舉行開幕典禮，200多所學校、3000多名選手一同競技，並藉此次比賽，選拔代表桃園市參加彰化縣「106年全國中等學校運動會」的田徑、游泳代表隊，期勉選手們發揮實力，為桃園爭取更大榮耀。

市長鄭文燦表示，去年參加台東縣主辦的全中運成績輝煌，共獲44金面金牌，期許今年4月22日至27日在彰化縣舉行的全國中等學校運動會」，桃園市代表隊可超越去年成績，拿下超過50面金牌。

(中時)