劉德華傳下月出院 家中忙裝修配合輪椅代步
天王劉德華（華仔）上月17日在泰國墜馬，受傷滿一個月的今(17)日，傳出劉德華可望在下月初出院，隨後返家休養，但因他行動仍不方便，需輪椅代步，港媒報導，劉德華家中目前正急忙裝修，除了加訂斜台和扶手，也空出許多無障礙通道，方便讓他在家中通行無阻。
華仔上月發生墜馬意外，造成骨盆撕裂傷與腱肌肉拉傷，隨後傳出劉德華想回家過年卻被醫療團隊拒絕，華仔公司則發聲明澄清：「劉先生遵從醫師建議需約6到8周左右的住院治療及6到9個月的復健及調養」，他本人也親自留言：「為免您們擔心，華仔都聽您們的！」
今港媒報導，劉德華將在3月初出院，為此家中急忙整修，以利華仔輪椅代步，報導中也說，劉德華目前能短時間坐在床頭，但無法下床，養病期間他休閒娛樂就是看電影，在病房內裝了台「Bose」5.1環繞立體聲音響，原先精瘦的他這回大病微胖了幾公斤，但看起來更有精神，復原狀況也比預期快。
而一家之主生病，老婆朱麗倩便扛起送女兒上學的工作，每早送完小孩後就會走醫院秘密通道照顧劉德華，陪他吃完晚飯才回家，女兒也常到醫院看爸爸，讓華仔身心都受到家人無微不至照顧。
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
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