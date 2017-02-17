《時來運轉》拜仁歐冠大捷 前進柏林防爆冷

荷蘭小飛俠羅本在歐冠16強替拜仁慕尼黑首開紀錄。（美聯社資料照）

「足球好萊塢」拜仁慕尼黑在2017年終於踢出王者氣勢！16日於歐洲足球冠軍聯賽16強首回合，靠著羅本、萊萬多夫斯基、提亞戈與穆勒建功，主場5比1痛宰英超「槍手」兵工廠，也拿下進入新年度最暢快淋漓的1勝。

拜仁首回合大勝4球，歐冠8強門票幾乎已是囊中之物。接著回到德甲賽場，他們將要作客德國首都的奧林匹克運動場，與排名第6的柏林赫塔交鋒。儘管拜仁氣勢正旺，卻不能忽略疲勞因素與柏林赫塔的主場優勢。

波蘭前鋒萊萬多斯基（左）幫助拜仁打破1平僵局。（美聯社資料照）

拜仁踢完歐冠再出征柏林，只有兩天休息時間。本季他們在歐冠後踢德甲的戰績為4勝2和，雖仍保持不敗，勝率6成7卻略遜於全季的7成5。尤其進球建功的羅本和萊萬對槍手都踢了86分鐘以上，在柏林能否維持火力不無疑問。

拜仁從2009年2月後就沒輸過柏林赫塔，甚至已經拿下對戰11連勝，再2勝就要創下德甲新猷，不過柏林赫塔本季表現不差，特別是主場9戰8勝，並趁拜仁剛踢完歐冠，正是中止對戰連敗紀錄的最佳時機。

●投注建議

彩迷若想賭拜仁本周踢到鐵板，不妨考慮讓分盤。畢竟不讓分盤雖然開出主勝7.5的高賠率，但即使拜仁踢完歐冠有一些累，要他們在德甲輸球還真的不容易，本季也只有死對頭多特蒙德曾經做到。

相較之下在讓分盤的部分，盤口是拜仁讓1球，也就是如果押讓分主勝，只要柏林赫塔沒有輸給拜仁，也就是贏球或踢平都能過盤；如果拜仁只贏柏林赫塔1球，則是押讓分和局過盤。這兩個選項的賠率分別是2.6和3.4，或許可供彩迷考慮。

(中時電子報)