台中春季旅展餐券搶手 全國飯店下殺63折起

全國大飯店更下殺餐券最低63折起，成為旅展中消費者搶購的重點。（張妍溱攝）

三擇一聯合餐券一套6張，周一到周五不限時段，適用於全國CAFE、全壽樓、全福樓無限享用。（張妍溱攝）

台中春季旅展首日，現場湧現大批人潮，許多民眾期待的餐券成為消費者搶購的重點。也有超夯的林酒店、永豐棧麗緻酒店、全國飯店等等，不少飯店業者都傳出捷報，不僅現場數量賣光光，更有民預約再加買的熱烈狀況。全國大飯店更下殺餐券最低63折起，讓消費者搶先為今年度的午晚餐、下午茶饗宴省下荷包。

全國大飯店餐飲部經理王秀雲說，今年的三擇一聯合餐券一套6張（共6客）優惠價4195元，原每客價格960元，旅展優惠價平均每客699元下殺約72折，周一到周五不限時段，適用於全國CAFE、全壽樓、全福樓無限享用，期限至2月27日止，期限過後可以現金券抵用方式使用。

王秀雲說指出，台中人喜愛吃下午茶的習慣，有別於一般飯店僅是周末供應下午茶，全國CAFE天天都有，提供許多非常精緻的料理總共約80道菜，原本605元加1成服務費，目前旅展推出優惠價一套6張（共11客）平均每客381元，相當划算。

(中時)