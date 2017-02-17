福建漳州機車行大火 6死2傷

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福建省漳州市1家機車行16日深夜11時左右發生大火，由於店內存放液化氣瓶及機車，導致火勢迅速蔓延。截至上午已造成6人死亡、2人受傷，起火原因目前正在調查。

綜合中國大陸媒體報導，這家起火的機車行位在漳州市薌城區的石亭鎮高坑村。

報導指出，當地警消部門接獲報案後，即調派4個消防中隊趕往現場撲救，大火在當晚11時30分左右撲滅。消防人員並救出8名被困民眾，其中2人當場死亡，4人經送醫救治無效而死亡，其餘2人目前狀況穩定。

經初步調查，起火的機車是4層樓建築，其中1樓店面內存放著液化氣瓶、機車、電動車等，著火面積約有60平方公尺。1060217

(中央社)