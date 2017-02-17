柯林頓演說捍衛移民 暗酸川普該讀憲法
美國前國務卿與第一夫人希拉蕊．柯林頓今天在紀念多明尼加裔已故設計師奧斯卡．德拉倫塔的典禮上發表演說捍衛移民，贏得全場時尚觀察家起立熱烈鼓掌。
法新社報導，美國郵局（U.S. Postal Service）在紐約時尚週的尾聲，公布11種紀念郵票，緬懷2014年10月辭世的奧斯卡．德拉倫塔（Oscar de la Renta）。紐約時尚週參與者有人罷工表達對總統川普極力反對的態度。
奧斯卡．德拉倫塔1960年代移民紐約，他優雅又美艷迷人的作品定義了美國50年來的時尚走向，不僅曾為多任第一夫人治裝，也打造出價值數百萬美元的時尚帝國。
前民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）去年11月敗給川普後罕見發表演講，她說，「奧斯卡．德拉倫塔是移民」。
台下聽眾不乏上流社會人士，父母同樣是移民的設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）也在其中。希拉蕊．柯林頓說：「我們很驕傲，也很感激他是移民」全場高聲喝采。
川普先前企圖暫時禁止7個穆斯林為主國家的移民入境，與司法部產生衝突。去年贏了普選票，但選舉人票數不及川普而落敗的希拉蕊．柯林頓，忍不住在台上暗酸他。
「女裝日報」（WWD）報導，希拉蕊．柯林頓說：「我們郵政服務單位選的人物多麼合適，以合乎憲法的方式表揚他。這個時代的我們，都應該反覆閱讀憲法才是。」台下再度歡聲雷動。（譯者：中央社周莉芳）1060217
(中央社)
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